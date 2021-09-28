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كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى بمنطقة الساحل الشرقي للبلاد

كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى بمنطقة الساحل الشرقي للبلاد
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الشمالية، الثلاثاء، إجراءها تجربة لإطلاق صاروخ قصير المدى، بمنطقة الساحل الشرقي للبلاد.

العالم - اسيا والباسفيك

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جيش كوريا الجنوبية أعلن عن إطلاق الجارة الشمالية صاروخاً قصير المدى، في ساعات الصباح الباكر من اليوم.

وتزامنت تجربة كوريا الشمالية مع تأكيد سفيرها لدى الأمم المتّحدة على "الحقّ المشروع" لبلاده في اختبار الأسلحة.

وكانت بيونغ يانغ قد قامت بتجارب صواريخ بالستية ومتنقلة، مطلع الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي عن علمه بالتجربة الصاروخية التي قامت بها كوريا الشمالية، وأن هذه الخطوة لا تشكّل تهديداً عاجلاً للعناصر الأمريكية أو البلدان الحليفة.

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