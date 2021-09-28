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كوريا الجنوبية تكشف الستار عن 'غواصة' قادرة على إطلاق صواريخ باليستية

كوريا الجنوبية تكشف الستار عن 'غواصة' قادرة على إطلاق صواريخ باليستية
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات البحرية الكورية الجنوبية أنها ستطرح غواصة جديدة من فئة 3000 طن قادرة على إطلاق صواريخ باليستية، وهي الثالثة من نوعها المصمم لتعزيز القدرات الدفاعية تحت المياه.

العالم - اسيا والباسفيك

وذكرت القوات - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، "تقام مراسم إطلاق الغواصة الجديدة، التي سميت على اسم ناشط الاستقلال الكوري البارز، شين تشيه-هو، في حوض بناء السفن التابع لشركة (هيونداي) للصناعات الثقيلة في مدينة (أولسان) جنوب شرقي البلاد في وقت لاحق اليوم".

وأشارت إلى أن تلك الغواصة تعتبر هي الثالثة والأخيرة من ثلاث غواصات من طراز "جانغ بو-غو" كانت كوريا الجنوبية تبنت تقنياتها الخاصة في إطار مشروع بقيمة 3.09 تريليونات وون (2.77 مليار دولار أمريكي) تم إطلاقه في عام 2007.

وتتمكن الثلاث غواصات من إطلاق الصواريخ الباليستية المنطلقة من الغواصة (SLBM).

وأوضح البيان أن أول غواصة من طراز "دوسان آن تشانغ-هو تم إطلاقها في عام 2018 وتم نشرها الشهر الماضي، والثانية، آن مو، تم إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي ومن المتوقع تسليمها إلى البحرية في العام المقبل.

وأفادت القوات البحرية بأن الغواصة لديها قدرة قوية على ردع الاستفزازات.

حيث يمكن تجهيزها بصواريخ باليستية قصيرة المدى مثل التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرة إلى أن يتم إنتاج حوالي 76% من أجزائها محليًا، مما يسمح بعمليات الصيانة والدعم التكنولوجي الآخر في الوقت المناسب.

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