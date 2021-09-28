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الأمن الإيراني يضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات وسط البلاد

الأمن الإيراني يضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات وسط البلاد
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس النيابة العامة في محافظة يزد (وسط) الإيرانية، ان القوات المنتسبة الى وزارة الامن بمحافظة يزد تمكنوا من خلال عملياتهم الاستشرافية ان يدمروا عصابة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات وضبط ما يبلغ الفا و130 غراما من المخدرات التي كانت في حوزتهم.

العالم - إيران

واوضح "محمد رضا حداد زادة" في تصريح له اليوم، ان اعضاء هذه العصابة كانوا بصدد تهريب حمولة كبيرة من المخدرات عبر المحافظات الشرقية باتجاه المحافظات الشمالية للبلاد.

واضاف، لكن القوات الامنية تمكنوا بواسطة عملياتهم الاستشرافية، ان يكشفوا تحركات هؤلاء المهربين وبالتالي احباط محاولاتهم.

وتابع حداد زادة، ان هذه العملية انتهت بتدمير عصابة الاتجار بالمخدرات والقبض على 6 عناصر على صلة بها، ومصادرة سيارتين كانتا في حوزتهم.

ولفت هذا المسؤول القضائي، ان قوات وزارة الامن لدى محافظة يزد، تمكنوا من خلال 22 عملية انجزوها على مدى 6 اشهر، ان يضبطوا نحو 6 اطنان من المخدرات فضلا عن اعتقال 24 عنصرا من المهربين.

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