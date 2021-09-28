وفد سوريا الوزاري يكشف عن أهم المواضيع التي ناقشها في زيارته للأردن

العالم - سوريا

اليوم الأول للوفد الحكومي انتهى على سلسلة من اتفاقيات وتفاهمات كشف عنها وزير الاقتصاد سامر خليل ، حيث بين أنه تم خلال الاجتماع في مقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين في عمان، مناقشة مواضيع أساسية تتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقوائم المواد المتبادلة بينهما، موضحاً أنه وخلال اجتماعه بوزير النقل الأردني وجيه عزايزة، تم التوصل إلى اتفاق يسمح للشاحنات السورية بالمرور عبر الأراضي الأردنية محملة بالبضائع، ومن دون أن يتم تفريغها في سيارات أردنية.

من جهته بيّن وزير الكهرباء غسان الزامل في تصريح مماثل، أن الاجتماعات الثنائية مع الجانب الأردني ناقشت برنامج وضع خط نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان في الخدمة، وتم وضع جدول أعمال زمني ومادي لإنجاز الأعمال المطلوبة من الجانب السوري، والمتمثلة في إصلاح الخط الواصل من الحدود الأردنية إلى محطة الدير علي، لكون هذا الجزء هو فقط المتضرر، لأن المحور الممتد من الدير علي إلى الحدود اللبنانية جاهز.

وبيّن الزامل أنه تم تحديد اجتماع للفريق الفني من البلدين يوم الأحد القادم، لدراسة الجوانب الفنية في عمليات تجهيز الخط وعمليات الربط الكهربائي إضافة إلى مناقشة الرسوم التي تتقاضاها سورية لقاء مرور التيار الكهربائي والتي اتفق على أن يتم أخذها كمادة غاز لتشغيل محطات التوليد في سورية.

وزير الموارد المائية تمام رعد لفت، إلى أنه وخلال المناقشات مع نظيره الأردني، جرى البحث في متابعة العمل بالاتفاقية الموقعة بين سورية والأردن بخصوص استثمار مياه نهر اليرموك وسد الوحدة، كما تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من وزارتي الموارد السورية والأردنية، وعقد اجتماع لهذه اللجنة خلال الأيام القادمة.

ومن المفترض أن تنتهي زيارة الوفد السوري إلى المملكة الأردنية اليوم، بعد عقد مجموعة مع الاجتماعات شارك فيها عن الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين مها علي والمياه والري محمد النجار والنقل وجيه عزايزة والزراعة خالد الحنيفات والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ومن الجانب السوري الوفد السوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل وبحضور كل من وزراء الموارد المائية تمام رعد والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا والكهرباء غسان الزامل، وبحضور القائم بأعمال السفارة السورية بالأردن عصام نيال.

وبالتوازي أعلنت وزارة الداخلية الأردنية إعادة فتح الحدود مع سورية عبر مركز «حدود جابر» اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، بهدف تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن «إعادة فتح الحدود يهدف لتنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة».