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الحلبوسي: الانتخابات المقبلة سترسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق

الحلبوسي: الانتخابات المقبلة سترسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران، الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات النيابية المبكرة.

العالم - العراق

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الأخير "استقبل نائبَ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران جنفير غافيتو، والسفيرَ الأميركي لدى العراق ماثيو تولر".

وبحث اللقاء، وفق البيان، "الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات النيابية المبكرة، مؤكداً الأهمية البالغة للانتخابات المقبلة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق، مشيراً إلى أهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية لضمان نزاهتها وخلق الثقة لدى المواطنين باختيار ممثليهم الذين يعبِّرون عن تطلعاتهم، ولتحفيزهم على المشاركة الواسعة".

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