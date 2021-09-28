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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

سوريا والأردن.. خطوات لأعادة العلاقات وأزمة الغواصات الفرنسية

سوريا والأردن.. خطوات لأعادة العلاقات وأزمة الغواصات الفرنسية
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول.. تعتزمُ الخطوطُ الجويةُ الأردنية استئنافَ رحلاتِها الى دمشق اعتباراً من الثالثِ من الشهرِ المقبل.

العالم- خاص بالعالم

واتفقت دمشق وعمّان على وضعِ تصورٍ لرفعِ مستوى التعاونِ الاقتصادي بين البلدين

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. دعا الرئيسُ الفرنسي ايمانويل ماكرون الاوروبيين الى اظهارِ احترامِهم لانفسِهم والتخلي عن السذاجةِ وايصالِ رسالةٍ للعالمِ بانهم قادرون على الدفاعِ عن انفسِهم.

ياتي ذلك في اطارِ الردِ على اتفاقِ اوكوس الذي نتج عنه انسحابُ استراليا من صفقةٍ لشراءِ غواصاتٍ فرنسية بقيمةِ تسعين مليارَ دولار، فيما يعتبر المراقبون اَنّ دعوةَ ماكرون لاستراتيجيةٍ اوروبيةٍ دفاعية لا تستطيع التخلصَ من الاطارِ الاميركي.

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