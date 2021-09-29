واشنطن ترحب بإعلان الأردن استئناف الرحلات مع سوريا

العالم - الأردن

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر الثلاثاء: "طالما الأمر يتعلق بالتجارة، فنحن نرحب بذلك".

واتفق الأردن وسوريا الثلاثاء على عودة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق اعتبارا من الثالث من أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء الأردنية عقب أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي استمرت يومين.

وورد في البيان: "اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل، تعود الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة".

وعلقت الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012، بسبب توتر الأوضاع الأمنية إبان الأحداث في سوريا والعدوان العسكري على البلاد من قبل حلف أمريكي- تركي- صهيوني- خليجي.