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مقتل 10 مسلحين شمال غرب باكستان

مقتل 10 مسلحين شمال غرب باكستان
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الباكستاني أن قوات الأمن قتلت 10 مسلحين بينهم أربعة من قادة المتمردين في تبادل لإطلاق النار بمعقل سابق لحركة "طالبان"، شمال غربي البلاد .

العالم-باكستان

وحسب بيان عسكري، استولت القوات أيضا على مخبأ للأسلحة خلال العملية في منطقة وزيرستان الجنوبية في إقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان.

ولم يحدد الجيش هوية الجماعة التي ينتمي إليها المقاتلون، وذكر أن القتلى على صلة بهجمات سابقة على المدنيين وقوات الأمن، وكانوا يخططون لشن المزيد من الهجمات.

يذكر أن وزيرستان الجنوبية كانت قاعدة لـ"طالبان" الباكستانية ومسلحين آخرين حتى سنوات قليلة مضت، حيث قال الجيش إنه طهر المنطقة من المسلحين لكن الهجمات مستمرة.

وحركة "طالبان" الباكستانية هي جماعة متمردة منفصلة عن حركة "طالبان" الأفغانية، بالرغم من أن الجماعات المسلحة الباكستانية غالبا ما تكون مترابطة مع تلك الموجودة عبر الحدود في أفغانستان.

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