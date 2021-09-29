 ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

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وفي هذا السياق أشار عضو نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ في لبنان ، ​جورج البراكس​، حول جدول ​أسعار المحروقات​، إلى أنه دخل اليوم عامل ثان إلى أسعار المحروقات وهو ​سعر الدولار​، إضافة إلى سعر برميل ​النفط​، وقد ارتفع أمس سعر الدولار إلى 17,900، فارتفعت الأسعار.

وأكد، في حديث إذاعي، أن الأمر سيستمر لأسابيع، والسعر لن يكون ثابتًا، وبعد 10 ايام، قد تنتهي الكمية من الأسواق، سنرى كيف سيتصرف ​مصرف لبنان​، وان كان سيعطي اعتمادات لكل الشركات المستوردة للنفط.

بنزين 95 أوكتان 206,400 ليرة.

بنزين 98 أوكتان 213,500 ليرة.

المازوت 183,600 ليرة.

الغاز 143,400 ليرة.