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تمديد توقيف أسرى "نفق الحرية" الستّة وخمسة آخرين

تمديد توقيف أسرى
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

مددت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، توقيف الأسرى الستة، الذين تمكّنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" وأعيد اعتقالهم، لمدة 5 أيام، بذريعة استكمال التحقيق معهم، وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال.

العالم- فلسطين

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، أن الجلسة عُقدت عبر تطبيق "زووم"، بحضور طاقم دفاع مكون من 7 محامين من الهيئة.

وأضافت، أن الأسرى الذين جرى تمديد توقيفهم، هم: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري.

وأشارت إلى أنه تمّ تمديد توقيف 5 أسرى آخرين، وهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات.

وأعلنت مؤسسة مهجة القدس أن التحقيق مع الأسرى الستة انتهى، ومن المقرر أن تقدم لهم نيابة الاحتلال لائحة إتهام يوم الأحد القادم.

وهي المرة الثالثة التي يمدد فيها الاحتلال اعتقال أسرى عملية "نفق الحرية" الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" وأعيد اعتقالهم.

يشار إلى أن الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الأسير الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الجاري في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع"، أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً.

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