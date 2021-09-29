الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و272 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و272 وفاة جديدة بكورونا
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 13 ألف و271 إصابة و272 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن قرابة 54 مليون جرعة.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 13 ألف و271 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 572 ألفا و 962 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1891 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6016 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 9 آلاف و 673 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 272 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 120.160 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 37 مليونا و748 ألف و 710 أشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 16 مليونا و 60 ألفا و 951 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 53.809.661 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و 87 ألفا و135 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 29 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 224 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 165 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 30 مدينة.

وتم خلال الساعات الـ 24 الماضية تطعيم مليون و 351 الفا و 388 جرعة بلقاح كورونا في البلاد.

روابط ذات صلة

إيران: حجم لقاحات كورونا المستوردة يتجاوز 73 مليون جرعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن يوضح مجموعة إجراءات بعد إعادة فتح معبر جابر مع سوريا

الجيش السوري يقترب من السيطرة على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل

آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران

الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و272 وفاة جديدة بكورونا

قمة سوتشي.. بوتين وأردوغان يبدآن مباحثاتهما بجلسة مغلقة

شاهد.. وقفة احتجاجية فلسطينية أمام مقر شريك الاحتلال