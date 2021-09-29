قمة سوتشي.. بوتين وأردوغان يبدآن مباحثاتهما بجلسة مغلقة

العالم-روسيا

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيسين الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، سيبدآن لقاءهما المقرر عقده اليوم في منتجع سوتشي بجلسة مباحثات مغلقة يعقبها فطور عمل.

وقال بيسكوف للصحفيين: "من المقرر أن يتواصلا في جلسة مغلقة بمشاركة المترجمين. يعقد الرئيسان جلسة مباحثات أولًا، ثم يواصلان المباحثات خلال فطور عمل".

وأجاب بيسكوف بـ"نعم"، على سؤال الصحفيين "هل يعني الاجتماع مع أردوغان أن بوتين خرج من العزلة الذاتية؟".

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن قراره بالامتثال لنظام العزلة الذاتية لعدة أيام يعود لحقيقة أن عشرات الأشخاص في بيئته أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال بوتين أمام قمة زعماء دول منظمة الأمن الجماعي، التي يشارك فيها عبر الفيديو: "أنتم تعلمون أنه لسوء الحظ اضطررت لإلغاء زيارتي إلى دوشنبيه في اللحظة الأخيرة. ويعود ذلك لأن عددا من الأشخاص في محيطي أصيبوا بالفيروس، وليس شخصا أو اثنان وإنما عدة أشخاص. والآن يتعين علينا التقيد بنظام العزلة الذاتية لعدة أيام".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن بوتين اتخذ قرار الالتزام بنظام العزل الذاتي بعد إصابة عدد من المحيطين به بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن بوتين أجرى فحصا للتأكد من عدم إصابته بالفيروس وأنه بصحة جيدة تماما.