معهد امريكي يكشف فحوى رسالة بايدن لابن سلمان

العالم- السعودية

واوضحت ‏الباحثة انييل شيلين Annelle Sheline من معهد كينسي بحسب موقع " 26سبتمبر نت" ان الرسالة التي يحملها جيك سوليفان إلى ابن سلمان، تخبره بأن ضغط الكونجرس يتزايد، ولن تتمكن ادارة بايدن من إيقافهم إلى الأبد، عليك أن تجد طريقة للخروج من اليمن.

واشارت الى ان مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان موجود في شبه الجزيرة العربية لعقد اجتماعات مع المسؤولين السعوديين والإماراتيين مؤكدة ان اللقاء جاء قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الثلاث لمقتل الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول ، بأمر من محمد بن سلمان .

واضافت انه من المتوقع أن يركز سوليفان على الوضع المتدهور في اليمن ، حيث ينضم إليه المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ ، وكذلك منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك. وذلك بعد تزايد الحديث عن اليمن في الكونغرس والحاح النائب رو خانا بشان تمرير التعديل الخاص بقانون تفويض الدفاع الوطني.

ومن شأن تعديل خانا أن ينهي كل الدعم الأمريكي للأعمال العسكرية السعودية ضد اليمن ، بما في ذلك دعم الصيانة وقطع الغيار للقوات الجوية السعودية ، التي تعد ثلاثة أرباع طائراتها أمريكية الصنع.

و على الرغم من أن تعديل خانا قد لا يستمر في المؤتمر الأخير ، إلا أن نجاحه على أرض مجلس النواب يشير إلى إحباط الكونجرس من تواطؤ الولايات المتحدة المستمر في الحرب السعودية على اليمن.

ومن المحتمل أن تكون هذه هي الرسالة التي يرسلها سوليفان إلى نظرائه السعوديين "انظر ، الضغط من الكونجرس يتزايد ، لن نتمكن من صدهم إلى الأبد ، عليك أن تجد طريقة للخروج من اليمن."

واوضحت الكاتبة اليين ان ما يجب أن يقوله سوليفان لمحمد بن سلمان والسعوديين هو أن بايدن جاد بشأن البيان الذي أدلى به خلال خطابه الأول للسياسة الخارجية ، بأن الولايات المتحدة ستنهي كل دعم للعمليات العسكرية السعودية الهجومية ، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.

إذا تم تنفيذه فعليًا ، فإن بيان بايدن سيفي بشروط تعديل خانا ، من خلال إنهاء تورط الولايات المتحدة في أي أعمال عسكرية سعودية في اليمن ، لأن هذه عمليات هجومية ، بحكم تعريف التعديل.

وشددت انه يجب أن يوضح سوليفان أيضًا أنه إذا رغب السعوديون في الحفاظ على علاقة عمل مع الولايات المتحدة ، فإنهم بحاجة إلى السماح للوقود بدخول ميناء الحديدة والتوقف عن تأخير دخول الضروريات الأساسية الأخرى. يجب على السعوديين أيضًا السماح بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي.

وقالت: يجب على سوليفان أيضًا أن يوضح أنه إذا أنهى السعوديون حملتهم العسكرية ضد اليمن ، فإن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لمساعدتهم على تأمين حدودهم الجنوبية.

ومع ذلك ، إذا أصر السعوديون على استمرار قصفهم وحصارهم لليمن ، فيجب على الولايات المتحدة إنهاء بيع جميع الأسلحة والمعدات العسكرية للسعوديين.