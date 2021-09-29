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أمير الكويت يصدر دعوة لإجراء حوار وطني يجمع البرلمان والحكومة

أمير الكويت يصدر دعوة لإجراء حوار وطني يجمع البرلمان والحكومة
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبد الله الصباح، اليوم الأربعاء، إنّ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قد دعا إلى إجراء حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية "بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الكويت".

العالم- الكويت

كما شملت الدعوة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، "نبذ الخلافات وحلّ كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون خدمة للمواطنين، ورفعة راية الوطن ومكانته السامية".

وأكد البيان تطلع الأمير إلى تحقيق الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز "مسيرة العمل الديمقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع، وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية".

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدّم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة وبناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية حينها.

وجاءت استقالة الحكومة عقب شهر واحد من تشكيلها، وذلك بعد استجواب ثلاثي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر السويط وخالد مونس العتيبي إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، على خلفية عدم تقديم الحكومة لبرنامج عمل لها، إضافة إلى تصويتها لرئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم في انتخابات رئاسة المجلس.

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