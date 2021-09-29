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ابن سلمان يتمسك مجددا بـ'مبادرة السعودية' لوقف اطلاق النار في اليمن

ابن سلمان يتمسك مجددا بـ'مبادرة السعودية' لوقف اطلاق النار في اليمن
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" ان "ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أكد على مبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن ووقف اطلاق النار"، والتي لاتزال تتضمن شروطا سعودية ولاتنهي حصار اليمن.

العالم- السعودية

واوضحت الوكالة انه خلال لقائه جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي في السعودية اليوم الاربعاء اكد بن سلمان على ما أسماها "مبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن التي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة وفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية من وجهات مختارة وإليها".

ولاتتضمن المبادرة السعودية إنهاء الحصار الظالم المفروض على اليمن، وبحسب صنعاء تتضمن االمبادرة وصاية سعودية ضمنية على المطارات والموانئ اليمنية دون تقديم ضمانات بعدم عودة الغارات السعودية على اليمن.

وناقش ولي عهد السعودية ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان الوضع في اليمن.

كما التقى سوليفان في السعودية بالأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، وآخرين.

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ابن سلمان يتمسك مجددا بـ'مبادرة السعودية' لوقف اطلاق النار في اليمن

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