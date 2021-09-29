الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أفراد بزعم تواصلهم مع حزب الله

العالم- لبنان

وزعمت وزارة الخزانة أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بحزب الله، استهدفت مواطنين من قطر والسعودية والبحرين وفلسطينيين"، مضيفةً أن "الولايات المتحدة، ومن خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، بمشاركة حكومة قطر، حدّدت، في إجراءات منسّقة، شبكة مالية رئيسية لحزب الله مقرّها شبه الجزيرة العربية".

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي: "تؤكد الطبيعة العابرة للحدود لشبكة حزب الله المالية هذه أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل حكومة قطر، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية"، وفق تعبيره.

ونشرت الوزارة أسماء من شملتهم العقوبات، وهم علي رضا حسن البناي، وعلي رضا القصبي لاري (علي لاري)، وعبد المؤيد البناي (عبد المؤيد)، إضافة إلى عبد الرحمن عبد النبي شمس (شمس)، ويحيى محمد العبد المحسن (عبد المحسن)، ومجدي فائز الأستاذ (الأستاذ)، وسليمان البناي.

ومنذ أسابيع، أعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على 4 أفراد زعمت أنهم على صلة بحزب الله في لبنان.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ما سمّته "شبكة تمويل" في لبنان والكويت لمصلحة الحزب، وقالت إن "من بينهم 8 شخصيات إيرانية وشخصيتين صينيّتين".

وتفرض أمريكا حصارا اتقصاديا على حركات المقاومة بهدف تأمين الكيان الاسرائيلي، وتعتبر محور المقاومة خطرا على وجود الكيان الاسرائيلي الذي يعيش في كنف المساعدات الامريكية والاوروبية.