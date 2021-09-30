الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد السيدة الفلسطينية التي أطلق جنود الاحتلال النار عليها في باب السلسلة بالبلدة القديمه في القدس المحتلة

الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب الأقصى + صورة

قمة بوتين- اردوغان وملف إدلب

صنعاء تحمل حزب الاصلاح مسؤولية تدهور الأوضاع في المحافظات الجنوبية

جبلي: الاذاعة والتلفزيون ستكون مؤسسة تعكس صوت من لاصوت لهم

العميد صباحي فرد : الدفاع الجوي الايراني قادر على رصد وضرب كافة الاجسام الطائرة

الصين ترفض طلب امريكا حول تقليص استيرادها للنفط الايراني