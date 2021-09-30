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3 دول عربية تشارك بمعرض دمشق

3 دول عربية تشارك بمعرض دمشق
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

انطبقت فعاليات المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا في دمشق بدورته السادسة، بمشاركة أكثر من 190 شركة من 25 دولة.

العالم - سوريا

وتنظم المعرض مؤسسة الباشق للتجارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2021.

ويشارك في الحدث ممثلون من أكثر من 190 شركة من 25 دولة، هي لبنان – الأردن – إيطاليا – روسيا – بيلاروس – إيران – مقدونيا – إندونيسيا – جنوب إفريقيا – صربيا – الدنمارك – اليونان – إسبانيا – الصين – فنزويلا – باكستان – كوبا – ألمانيا – الدونيسك – سلطنة عمان – الهند – رومانيا – بلجيكا – تنزانيا.

وبين وزير الأشغال العامة والإسكان السوري سهيل عبد اللطيف، أن "معارض إعادة الإعمار ومعارض مواد البناء ترعاها الحكومة السورية نظرا لأهميتها في المرحلة القادمة، فنحن نعلم جميعا أن سوريا في اللحظات الأخيرة لإعلان الانتصار النهائي وبداية حقيقية لتوسعة إعادة الإعمار".

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