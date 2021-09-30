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طعنة لشعب البحرين وخيانة لفلسطين:

حركة حق البحرينية تستنكر وصول لابيد الى البحرين

حركة حق البحرينية تستنكر وصول لابيد الى البحرين
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

استنكرت حركة الحريات والديمقراطية ( حركة حق) البحرينية المعارضة، في بيان لها اليوم الخميس، زيارة وزير خارجية كيان الإحتلال الإسرائيلي "يائير لابيد" للمنامة بهدف افتتاح سفارة الإحتلال في العاصمة البحرينية.

العالم - البحرين

وقالت الحركة إن “خيانة السلطات في البحرين وخطواتها المتسارعة للتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي باتت لا تُحتَمل وتعبِّر عن استفزاز لمشاعر كل أبناء البحرين الذين يعبرون عن رفضهم وغضبهم من تدنيس تراب البحرين عبر استقبال شخصيات صهيونية تمثل كيان العدو”.

وأضافت الحركة ان “افتتاح سفارة لكيان العدو الإسرائيلي في المنامة خطوة علنية متقدمة في مسلسل التطبيع الذي تقوده السلطة غير الشرعية”، ولفتت الى ان ذلك “هو طعنة لشعب البحرين وخيانة لفلسطين وشعب فلسطين وستكون له تداعيات بعيدة المدى على أمن البحرين ودول الجوار وكذلك على المقاومة الفلسطينية خاصة ومحور المقاومة عامة”.

واكدت الحركة “المضي قدما لرفض هذه الخطوات واستنكارها”، وحذرت من “خطورة الوجود الأمني الصهيوني وضرورة كبحه بكل السُبُل المشروعة”.

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