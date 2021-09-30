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بالصور.. الجيش السوري يعزز نقاطه العسكرية في قرية تسيل

بالصور.. الجيش السوري يعزز نقاطه العسكرية في قرية تسيل
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

يواصل الجيش العربي السوري تعزيز نقاطه العسكرية في قرية تسيل بريف درعا.

العالم - سوريا

وبدأت عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش في بلدة تسيل بريف درعا، جنوبي سوريا، يوم الثلاثاء الماضي ضمن مجلس بلدة تسيل تنفيذاً للاتفاق الذي طرحته الدولة وإيذانا بإعادة الأمن والاستقرار الى تلك القرى والبلدات وبدء المؤسسات الخدمية بعمليات إصلاح وترميم المرافق الخدمية فيها.

وشهدت محافظة درعا خلال الفترة الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة بدءاً من حي درعا البلد في المدينة وقرية اليادودة وبلدة مزيريب ولاحقاً في مدينة طفس وبلدة تل شهاب بالريف الشمالي الغربي وداعل ومنطقة حوض اليرموك والتي شهدت أيضاً انتشاراً لوحدات الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي لضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق.

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