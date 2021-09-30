الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
١١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد مواطن اثر إصابته برصاص الاحتلال شرقي البريج وسط قطاع غزة

الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا تهدد بريطانيا جراء نزاع حول حقوق الصيد

وزير خارجية الكويت يصل الى الجزائر

مقتل سوري جراء انفجار عبوة ناسفة في السويداء

كيم يعين شقيقته رئيسة للجنة شؤون الدولة

اكتشاف هام.. علماء يحددون الجين الذي يؤثر على قابلية الإصابة بكورونا

الرئيس الفرنسي السابق يمثل امام القضاء بهذه التهمة