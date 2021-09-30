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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نعتقد أن المحادثات النووية مع إيران ستستأنف في غضون فترة زمنية مقبولة
الرئيس التركي: الوقت حان لتطبيق "حل نهائي ومستدام" للنزاع في سوريا، وخاصة في محافظة إدلب وعلى الاميركيين ترك هذا البلد لشعبه عاجلا أم آجلا
الكرملين: الرئيسان الروسي والتركي أكدا التزامهما بالاتفاقات المبرمة بشان طرد الإرهابيين من إدلب في شمال غرب سورية
الطيران المدني الفرنسي: تعليق الرحلات من مطاري باريس بسبب عطل فني
استشهاد مواطن اثر إصابته برصاص الاحتلال شرقي البريج وسط قطاع غزة
وسائل اعلام عبرية: إغلاق ميناء يافا بعد اكتشاف صاروخ في المياه
تعيين كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في "لجنة شؤون الدولة" أعلى هيئة حكومية في كوريا الشمالية
الجهاد الاسلامي: نعاهد شعبنا وأمتنا على الاستمرار في أداء الواجب الشرعي والوطني بمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي له، ونصرة أسرانا الأبطال
حماس: ننعى الشهيدة بالقدس والشهيد بجنين، ونؤكد أن المقاومة المسلحة والمواجهة الشاملة مع الاحتلال هي القادرة على وقف عدوانه وطرد مستوطنيه
قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد حيدري: انطلاق مناورة غدا في شمال غرب البلاد بمشاركة الوحدات المدرعة والمدفعية والمسيرات بإسناد مروحي
الكرملين: الرئيسان الروسي والتركي أكدا التزامهما بالاتفاقات المبرمة بشان طرد الإرهابيين من إدلب في شمال غرب سورية
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش
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