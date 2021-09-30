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الكاظمي يشرف بنفسه على الأمن الانتخابي ويوصى بعفو خاص عن الأحداث والنساء

الكاظمي يشرف بنفسه على الأمن الانتخابي ويوصى بعفو خاص عن الأحداث والنساء
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أنه سيشرف على الأمن الانتخابي، فيما أوصى بإصدار عفو خاص عن الأحداث والنساء باستثناء قضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موقف السيد السيستاني الداعم للمشاركة بالانتخابات، يمثّل دافعاً كبيراً لإنجاح العملية الانتخابية"، معبراً عن "الامتنان والعرفان للدور التأريخي الذي اضطلع به السيد السيستاني في حماية البلد".

وأكد أن "الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها"، لافتاً إلى "انني سأشرف شخصيا على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها".

وأشار إلى "تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات"، مبيناً "اننا اوصينا اليوم بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام".

وتابع "نجحنا في تجاوز العديد من الأزمات، منها مالية، وصحية، واقتصادية، وأمنية، ومحاولات جرّ العراق لصراع المحاور"، مؤكداً "وجود هناك إيجابيات عديدة في عمل الحكومة، وهناك بعض النواقص، حيث إن هدفنا كان إجراء الانتخابات المبكرة وتوفير الأجواء لها، لكننا اتخذنا أيضاً إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع، ووضع العراق على الخط الصحيح".

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