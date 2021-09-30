إيران وكوريا الجنوبية تبحثان الأموال المجمدة والاتفاق النووي

العالم - إيران

وجاءت المحادثات بين وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي-يونغ" ونظيره الإيراني "حسين أميرعبداللهيان" في الوقت الذي تسعى فيه سيئول إلى الحفاظ على علاقة وثيقة مع إدارة الرئيس الإيراني الجديد "إبراهيم رئيسي"، التي أطلقت قبل شهر.

وقال جونغ: استجابة لطلب الوزير الإيراني لمضاعفة مجهودات سيئول فيما يتعلق بقضية الأموال المجمدة، إن سيئول تبذل أقصى جهودها، بما يشمل استخدام جزء من النقود في مجال التجارة الإنسانية.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن "الوزير جونغ شدد على أن.. هذه المجهودات ستستمر".. كما تعهد بأن كوريا ستكتشف سبل التعاون مع إيران لمساعداتها على تخطي الأزمة الإنسانية الناجمة عن جائحة كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب الوزير عن دعمه للمباحثات الجارية لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى المسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) وتعهد باستمرار المجهودات لدعمها.

واتفق الوزيران على ضرورة عمل البلدين معا لتعميق التعاون الثنائي، خاصة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام المقبل.

ويبلغ إجمالي ديون كوريا الجنوبية لإيران مقابل شراء مكثفات الغاز، سبعة مليارات دولار لم تسدد منذ سبتمبر 2018 (سبتمبر 1397) بذريعة الحظر الأميركي .

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك مباحثات بين مسؤولي البلدين ومشاورات، كان آخرها على مستوى رئيس وزراء كوريا الجنوبية، لكن لم يحدث أي تغيير تقريبا منذ ذلك الحين.