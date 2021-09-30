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القافلة السابعة المحملة بالوقود الإيراني تصل الى لبنان على متن 35 شاحنة قادمة من ميناء بانياس السوري

الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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