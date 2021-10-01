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الحكومة المصرية تصدر قراراً بشأن من يرفضون تلقي لقاح كورونا

الحكومة المصرية تصدر قراراً بشأن من يرفضون تلقي لقاح كورونا
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، إن أي موظف حكومي يرفض تلقي لقاح كورونا لن يسمح له بدخول مقر عمله.

العالم - مصر

وأضاف سعد: "أي موظف يرفض اللقاح أو إحضار شهادة بي سي أر على نفقته الخاصة، لن يسمح له بعد تاريخ معين الدخول إلى محل عمله ويعد متغيبا ومنقطعا عن العمل".

وفيما يخص المدارس، أكد أنه سيتم تطبيق التباعد في الفصل الواحد، وكذلك تقسيم الطلبة على فترات دراسية.

وقال: "الحكومة طبقت إجراءات إلزامية لكل من له صلة بالعملية التعليمية فوق الـ 18 سنة سواء في المدارس أو الجامعات".

وناشد سعد كافة الطلبة من فوق الـ 18 عاما بسرعة تلقي اللقاح ولاسيما في ظل التوافر الكامل للقاحات ومراكز التطعيم المنتشرة في ربوع مصر، دون اشتراط التسجيل المسبق للطالب أو الطالبة.

ولفت إلى أن "الحكومة لديها طمأنينة بمأمونية العام الدراسي القادم بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها والتوسع في حملة تطعيم العاملين في التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك طلبة الجامعات والعاملين بها".

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