اطلاق حملة #جمعة_الشهداء وفاء لشهداء فلسطين

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وحسبما نقل موقع فلسطين اليوم , أكد المشاركون في الحملة أنها تأتي وفاءً لأبطالنا الشهداء الذين خضبوا بدمهم الطاهر ثرى فلسطين في القدس والضفة المحتلة وغزة.

وارتقى ٨ مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع الأسبوع، وهم: أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، وأسامة صبح، ويوسف صبح، وعلاء زيود، وإسراء خزيمية، ومحمد عمار.

وتفاعل إعلاميون ومؤثرون فلسطينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على وسم #جمعة_الشهداء ، وفاءً لروح الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا دفاعًا عن وطنهم.

ودعا المتفاعلون مع الحملة، إلى اعتبار اليوم الجمعة يوم غضب عارم بوجه الاحتلال في كافة المناطق، ردًا على انتهاكات الاحتلال بحق البشر والحجر والشجر، واستباحته للمدن والقرى الفلسطينية، بهدف تطبيق رؤيته ونزع فتيل المقاومة؛ للاستمرار في نهب وسلب الأرض الفلسطينية.