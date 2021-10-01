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وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده بدعم السودان 

وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده بدعم السودان 
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم السودان، مضيفا أن أمن واستقرار الخرطوم جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار منطقة شرق أفريقيا.

العالم - مصر

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن الوزير شكري حرص خلال كلمته في الاجتماع رفيع المستوى حول السودان المنعقد عبر الفيديوكونفرانس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على ما يمثله هذا الاجتماع من فرصة لكل الشركاء الدوليين لتقديم الدعم والمساندة للسودان في جهوده من أجل التغلب على كافة التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي تشهدها.

كما أعرب عن ثقة مصر في مواصلة تبني مختلف الأطراف السودانية لنفس النهج المسؤول الذي يتبعونه لتخطي مختلف العقبات السياسية من خلال الحوار.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى قيام الوزير شكري بالإشادة بالإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة السودانية، مشيرا إلى مناشدة مصر المجتمع الدولي لمساندة جهود التنمية الاقتصادية في السودان ودعم تنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام.

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