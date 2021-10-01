العثور على حطام سلاح هتلر السري في بريطانيا

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وقد درس العلماء حفرة بعمق 5 أمتار وعرض 13 مترا، حيث عثروا تحت طبقة من التربة على أجزاء من محرك الصاروخ العامل بمزيج الأكسجين السائل والكحول، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وكان فريق من علماء الآثار بقيادة الأخوين، كولين وشون والتش، قد درس في وقت سابق مكان سقوط 4 صواريخ أخرى. إلا أن هذا الاكتشاف أصبح فريدا من نوعه، إذ إن كل أجزاء المحرك الصاروخي كانت بحالة جيدة.

وقالت صحيفة «إكسبريس» البريطانية إن الصواريخ الألمانية عادة ما كانت تغوص في الأرض بزاوية 70 درجة، ما جعل شظاياها تتطاير إلى مسافة بعيدة. لكن الصاروخ الذي اكتشفه العلماء لم ينقسم إلى أجزاء. وربما يعود سبب ذلك إلى طبقة الرمل التي منعت الحطام من التطاير. وقال العلماء إن عملية تنظيف وترميم الصاروخ ستستغرق عاما واحدا.