بنزيما يتصدر قائمة أكثر 10 لاعبين فرنسيين مشاركة في دوري أبطال أوروبا

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وذلك بعد مشاركته الأخيرة في مباراة فريقه ضد شيريف تيراسبول المولدوفي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي خسرها الملكي بنتيجة 2-1.

وشارك كريم بنزيما خلال مشواره مع فريقي أولمبيك ليون الفرنسي وريال مدريد الاسباني في 132 مباراة جعلته بعيدا في الصدارة عن أقرب ملاحقيه في البطولة القارية من زملائه الفرنسيين.

وأبرز الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة أكثر 10 لاعبين فرنسيين مشاركة في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ والتي شهدت تواجد زين الدين زيدان نجم ومدرب الريال السابق في المركز العاشر برصيد 82 مباراة.

وجاءت قائمة أعلى 10 لاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا من اللاعبين الفرنسيين كالتالي..

132: كريم بنزيما (ليون ، ريال مدريد).

115: تييري هنري (موناكو ، آرسنال ، برشلونة).

111: باتريس إيفرا (موناكو ، مان. يونايتد ، يوفنتوس).

96: كلود ماكيليلي (نانت ، ريال مدريد ، تشيلسي).

89: فرانك ريبيري (بايرن ميونخ).

87: ميكائيل سيلفستر (إنتر ميلان ومانشستر يونايتد وأرسنال وبريمن).

87: جايل كليشي (أرسنال ومانشستر سيتي وباشاك شهير).

85: رافائيل فاران (ريال مدريد ومانشستر يونايتد).

83: فلوران مالودا (ليون وتشيلسي).

82: روبرت بيريز (مارسيليا وآرسنال وفياريال) وزين الدين زيدان (يوفنتوس وريال مدريد).