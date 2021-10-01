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اكثر من 12 الفا مصابا بكورونا النشطة في الاردن

اكثر من 12 الفا مصابا بكورونا النشطة في الاردن
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في البلاد، إلى 12 ألفا و456 حالة.

العالم-الاردن

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و718 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت البلاد 8 حالات وفاة جديدة , حسبما نقل موقع عمون.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة في الاردن منذ ظهور الوباء 823 ألفاً و919 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي. كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 800 ألفا و745 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 234 مليوناً و608 آلاف و466 حالة، شفي منها 211 مليوناً و391 ألفا و973 حالة.
وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و798 ألفا و466 شخصا حول العالم.

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