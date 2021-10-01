نقل 100 عائلة عراقية بينها أسر 'دواعش' من مخيم الهول الى نينوى

العالم - العراق

وأكد المسؤول في المخيم لموقع أميركي، أن "487 مواطنا عراقيا من 115 عائلة غادروا مساء الأربعاء، متوجهين إلى مخيم في محافظة نينوى بالعراق.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يغادر فيها عراقيون من المخيم. في مايو آيار، غادر 381 عراقياً من 95 أسرة، وأُعيدوا إلى العراق.

ووفقًا لتصريحات بعض المسؤولين، يوجد بالمخيم أكثر من 62 ألف شخص، من بينهم ما يقرب من 30 ألف عراقي، ونحو 22 ألف سوري.

كانت عملية النقل يوم الأربعاء، جزءًا من اتفاق 2018 بين المسؤولين الأكراد في سوريا والحكومة العراقية، وفقًا لصحفي محلي يتابع الأحداث في المخيم.

وصرح الصحفي لموقع أن "الجانبين اتفقا على السماح لما يصل إلى 5000 أسرة عراقية بمغادرة المخيم إذا أرادوا ذلك".

وتأمل السلطات المحلية أن يساعد خفض عدد سكان مخيم الهول على الحد من العنف داخل المخيم. وتقول الأمم المتحدة إن 70 شخصا على الأقل قتلوا في الهول هذا العام. وتؤكد التقارير أن غالبية الضحايا كانوا من العراقيين.