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انتهاء حصيلة النزاع المسلح في اربيل بستة قتلى وجرحى

انتهاء حصيلة النزاع المسلح في اربيل بستة قتلى وجرحى
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ أربيل في منطقة كردستان العراق أوميد خوشناو اليوم الجمعة السيطرة على النزاع المسلح الذي اندلع مساء أمس في ناحية "حرير" شمالي المحافظة، مشيرا إلى أن حصيلته بلغت ستة قتلى وجرحى بينهم عناصر من الشرطة.

العالم - العراق

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين، إن سبب اندلاع النزاع اجتماعي ويعود إلى خلاف على قطعة أرض بين الأُسرتين، مردفا بالقول أن هذا الخلاف بينهم منذ مدة، والظاهر انه قد وصل إلى مرحلة تقع فيه هذه الكارثة".

وأوضح أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من أُسرة واحدة، وإصابة ثلاثة من الشرطة بجروح أحدهم إصابته بليغة.

وأشار خوشناو إلى أن القانون هو من يسيد الموقف وسيتم اتخاذ الاجراءات بحق المتسببين بالنزاع المسلح، مبينا أن الوضع في ناحية حرير تحت السيطرة من قبل قوات الشرطة والأمن الاسايش.

وقُتل 4 أشخاص أمس الخميس في نزاع مسلح بين أُسرتين جراء خلاف على أراض زراعية في ناحية حرير التابعة لقضاء شقلاوة، وفقا لمصدر أمني مسؤول.

وأفاد شهود عيان بأن النزاع المسلح بين الأُسرتين تفاقم في شمال أربيل مساء الخميس بإضرام النيران في منازل ومقتل امرأة حامل.

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انتهاء حصيلة النزاع المسلح في اربيل بستة قتلى وجرحى

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