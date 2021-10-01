«عفن الخبز» بين الفوائد والأضرار 

العالم - صحة

ويتساءل البعض عن وجود لون أزرق على الخبز ويقوم بإلقائه في سلة القمامة، فماذا إن أصاب الخبز العفن وهل عفن الخبز يختلف عن عفن الأطعمة الأخرى ،في السطور القادمة نقدم لكم فوائد عفن الخبز الصحية للوقاية من الأمراض وأضراره.

وأول عالم اكتشف فوائد عفن الخبز هو العالم الاسكتلندي ألكسندر فلمنج والذي اكتشف من خلال مزارع البكتيريا في المملكة المتحدة بريطانيا أن البكتيريا الموجودة في الهواء تموت بسبب فطر البنسيليوم المسؤول عن حدوث عفونة في الأطعمة، ومن هنا جاء اكتشاف البنسلين والذي قام بتجربته على المرضى وأثبت العقار فاعليته ونجاحه مع مصابي الحرب العالمية الأولى في بريطانيا.

ومن فوائد عفن الخبز نتيجة لوجود فطر البنسيليوم المسئول عن العفن انه يستخلص من البنسيليوم المضاد الحيوي المعروف بالبنسلين، ويستخدم البنسلين المكتشف من عفن الخبز في معالجة أمراض مثل الدفتريا و السيلان ويعالج بعض الأمراض الجنسية مثل الزهري ،ويستخدم البنسلين في علاج الالتهاب الرئوي و السل ويعالج البكتيريا التي تصيب العظام والمفاصل مثل الغرغرينا.

ومن خلال تجربة اكتشف العالم ألكسندر فلمنج أن البنسيليوم يساعد على قتل الجراثيم الموجودة حولنا في الهواء وفي الأطعمة، وأراد فلمنج التأكد من هذا الاستنتاج بإجراء تجربة على قطعة من الخبز المتعفن ووضعها في أنبوب ليرى تأثير عفن الخبز على البكتيريا ،ويقال أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون قطعة من الخبز حول الجروح لتلتئم سريعا.

وكان يستخدم عفن الخبز عند المصريين القدماء لشفاء مشاكل الجهاز الهضمي وأمراض المعدة عن طريق تناوله ،وعفن الخبز يساعد على علاج الالتهابات البكتيرية لأنه يقضي على البكتيريا تماما ،ويدخل فطر عفن البنسليوم في الصناعات الغذائية مثل جبن الريكفورد والجبن الأزرق وهذا لأنه قاتل للجراثيم ويعطي للجبن الرائحة والنكهة المميزة لها وهو عبارة عن بقع زرقاء تنمو على سطح اللبن ويفرز الأحماض الدهنية الصحية الموجودة في الأطعمة.

ومن أضرار عفن الخبز انه قد يحتوي على فطريات أخرى لهذا فتوجد في المعامل الطبية بالجامعات وكليات الزراعة أجهزة لاكتشاف الفطريات و يتم معرفة إن كان يوجد بالخبز جراثيم أم لا، فإذا تم تناوله دون الكشف عليه قد يسبب التسمم الغذائي لذا لا يجب تناوله مباشرة قبل التأكد من سلامته الغذائية،و بعض الناس ليس عليهم تناوله لأنهم يعانون من حساسية البنسلين.