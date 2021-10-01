شاهد.. نجاح سوري في كسر جدار العزلة السياسية

العالم - خاص بالعالم

وأشار دنورة في حديث لقناة العالم الی عدد من الاتفاقيات الاقتصادية التي ابرمتها سوريا مع الاردن وما سواها والاتفاقيات التي ابرمتها فيما يخص نقل الطاقة وأيضاً الاعلان عن افتتاح مكتب الانتربول الدولي في سوريا مؤكداً ان هذه الاتفاقيات تشير الی تراخي القبضة الاميركية والغربي فيما يخص عودة العلاقات العربية مع سوريا.

ورأی ان هذا التوجه يثبت ان الولايات المتحدة باتت مضطرة لفض الاشتباك علی المستوی الاستراتيجي في المنطقة وانها لاتستطيع المضي قدماً في سياسة المقاطعة والعزل والتي يطلق عليها سياسة الضغوط القصوی التي مورست بكثافة ضد سوريا وايران.

وتوقع ان تشهد الساحة العربية تحركات في مجال استعادة العلاقات مع سوريا، مشيراً الی احتمال دعوة سوريا الی الدورة الاتية من اجتماع الجامعة العربية.