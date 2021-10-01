اليمن... 23 غارة جوية على مأرب والجوف و228 خرقا في الحديدة

العالم - اليمن

مصدر أمني أوضح أن طيران العدوان الغاشم شن 17 غارة جوية على مديريتي الجوبة وحريب وغارتين على مديرية صرواح وغارة على مديرية العبدية في محافظة مأرب وثلاث غارات جوية على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 228 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والدريهمي والجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق 6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والتحيتا وتحليق 26 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين وحيس والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا.

ولفت المصدر إلى أن خروق العدوان شملت، 12 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 159 صاروخا وقذيفة و172 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان الجيش السعودي قد استهدف مديريتي رازح وشدا في محافظة صعدة بعشرات القذائف الصاروخية المدفعية خلفت أضرارا مادية بممتلكات المواطنين.