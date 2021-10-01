تهديد ايراني بالرد علی انشطة اسرائيلية في أذربيجان

العالم - خاص بالعالم

وقال محمدي في حديث لقناة العالم علی السلطات الاذربيجانية مراعاة حق الجوار بخصوص نشاطات الاحتلال الاسرائيلي علی أراضيها والتي بدأت منذ مدة طويلة تصل الی أزمة قرة باغ.

وأوضح ان کيان الاحتلال يسعی الی العبث في استقرار جميع دول المنطقة ولهذا هناک أثر لهذا الکيان في جميع الازمات التي تعاني منها العراق وسوريا ولبنان واليمن ودول اخری.

وأضاف ان ايران لم تحدد حتی الان کيفية ردها علی هذه التحرکات، لکنها صارمة بشأن أمنها القومي وسيکون ردها متناسب مع هذا الشأن.

هذا وانتقد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان تحركات الكيان الصهيوني علی حدود جمهورية اذربيجان مع ايران، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتحمل تواجد وانشطة الكيان الصهيوني ضد امنها القومي وستقوم باتخاذ اي اجراء لازم بهذا الصدد.