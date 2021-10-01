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مناورات فاتحو خيبر.. ايران تؤكد علی خطوطها الحمراء

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت مناورات "فاتحو خيبر" للقوة البرية في الجيش الايراني شمال غرب ایران على  الحدود الايرانية الاذربيجانية، بحضور قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

العالم - خاص بالعالم

وقال الباحث السياسي حسين كنعاني مقدم في حديث مع قناة العالم الاخبارية: ان في حرب قره باغ الاحتلال الاسرائيلي وقف الى جانب جمهوریة اذربيجان بتزويدها بالمسيّرات في حربها مع ارمينا، و30 بالمئة من المعدات الحربية لجمهورية اذربيجان تؤمن من جانب الاحتلال الاسرائيلي.

واشار الی العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية الاسرائيلية مع أذربيجان وحيث توجد قواعد عسکریة واستخبارتية للكيان الصهيوني على اراضي اذربيجان.

وأوضح كنعاني ان الكيان الصهيوني يعاني من هزائم تكبدها من محور المقاومة وهو يحاول القيام بأنشطة خبيثة ضد ايران من خلال ايجاد قواعد للتجسس في اذربيجان".

وشدد كنعاني علی ان المناورات الايرانية، بمثابة رسالة تؤكد علی ان الحدود الايرانية خط احمر ولن تقبل بأي تواجد للكيان الصهيوني على حدودها، وعلى كافة دول الجوار ان تلتزم بالخط الاحمر الايراني على حدودها.

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