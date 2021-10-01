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شاهد: فشل اسرائيلي جديد امام حزب الله في حرب المسيرات

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

انجاز اخر يضاف الى سجل انتصارات المقاومة في لبنان بعد تمكنها من اسقاط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.

العالم - لبنان

وأكد حزب الله في بيان له ان المقاومة اسقطت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة.

ووزع الاعلام الحربي صورا للطائرة المسيرة التي اسقطتها المقاومة وظهرت المسيرة بحالة سليمة.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيحاي ادرعي اعترف في تغريدة له بسقوط الطائرة العسكرية التابع لكيانه داخل الاراضي اللبنانية خلال نشاطها الاعتيادي مؤكدا بان الحادث قيد التحقيق.

إعلام الاحتلال الإسرائيلي قال ان إسقاط المسيرة الإسرائيلية سالمة يعد إنجازا لحزب الله ويخدمه من الناحية الاستخبارية، ومن أجل معرفة المسيرة أيضا. واعتبر ان هذا الانجاز ادخل الاحتلال في مرحلة اضافية من حرب المسيرات.

مسلسل اسقاط طائرات الاحتلال المسيرة فوق الأراضي اللبنانية لم يكن الاول ولن يكون الاخير، إذ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في شباط الماضي، عن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية خلال نشاط، وصفه بالعملياتي، على الحدود مع لبنان، كما سقطت طائرة شراعية إسرائيلية في لبنان، في آب العام الماضي، خلال عملية للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية مدعيا ان السبب نتيجة عطل فني.

يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، هدد الاحتلال الإسرائيلي سابقا بالتصدي للطائرات المسيرة، وقال، خلال كلمة له عام2019، ان الحزب سيتعرض للطائرات المسيرة الإسرائيلية عندما تدخل سماء لبنان، وسيعمل على إسقاطها.

وعقب ذلك، نشر الإعلام الحربي التابع للحزب مقطع فيديو يحمل تهديدا واضحا للاحتلال الإسرائيلي، وتضمن الفيلم القصير مشاهد لأسلحة المقاومة وعملياتها.

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