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بعد أزمة الغواصات.. بلينكن يلتقي مسؤولين فرنسيين في باريس الأسبوع المقبل

بعد أزمة الغواصات.. بلينكن يلتقي مسؤولين فرنسيين في باريس الأسبوع المقبل
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

يجري وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن محادثات في باريس الأسبوع المقبل في محاولة جديدة لتخفيف التوتر بعد الغضب الفرنسي من تخلي أستراليا عن عقد لشراء غواصات فرنسية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة.

العالم ـ الأميركيتان

وقال المتحدث نيد برايس إن بلينكن سيتوجه إلى باريس من الاثنين إلى الأربعاء لحضور اجتماع نادي منظمة التعاون في الميدان الاقتصادي كما سيلتقي مسؤولين فرنسيين بشأن "زيادة تعزيز العلاقات الحيوية بين الولايات المتحدة وفرنسا".

وتحاول واشنطن امتصاص الغضب الفرنسي والاوروبي بعدما شهدت العلاقات توترا حادا منذ منتصف الشهر لماضي، غداة إعلان الرئيس الأميركي تشكيل تحالف استراتيجي جديد ضم إلى جانب بلاده، كلا من أستراليا وبريطانيا، في مبادرة كان أولى ثمارها نسف صفقة الغواصات الفرنسية الاسترالية واستبدالها بغواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية.

وفي هذا الصدد التقى مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، السفير الفرنسي العائد الى واشنطن، فيليب إتيان، ليكون اللقاء تماشيا مع رغبة قادة البلدين، للبدء بعملية مشاورات معمقة من أجل تهيئة الظروف لترميم الثقة التي شرختها الطعنة الاميركية والاسترالية في ظهر فرنسا على حد باريس.

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