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البحرين مظاهرات في المنامة ومناطق أخرى رفضا لزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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