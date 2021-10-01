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آل خليفة سحق ارادة الشعب البحريني من أجل تثبيت عروشه

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد مدير المكتب السياسي لثورة 14 فبراير ابراهيم العرادي ان فتح سفارة الكيان المحتل في المنامة هو من اجل تثبيت عروش آل خليفة لجعل البحرين منطقة عسكرية استخبارتية تحميهم بعد ان بدأت امريكا ترفع يدها عن حلفائها في المنطقة.

العالم -خاص بالعالم

وقال العرادي من خلال شاشة قناة العالم الاخبارية ان ماحصل من قمع للتظاهرات الشعب البحريني المندد بزيارة لابيد الى المنامة يدل على ان حكام آل خليفة وصلوا الى مرحلة لم يستطيعوا ان يتحملوا الشعب البحريني وصبره.

وأكد العرادي ان فتح سفارة الكيان المحتل في المنامة هو من اجل تثبيت عروش آل خليفة لجعل البحرين منطقة عسكرية استخبارتية تحميهم بعد ان بدأت امريكا ترفع يدها عن حلفائها في المنطقة.

واوضح العرادي ان حكومة البحرين بعد استراتيجية اميركا الجديدة في المنطقة استشعرت الخوف من الغدر الاميركي في اي لحظة لها.

وشدد العرادي على ان كافة اطياف الشعب البحريني شيعة وسنة يرفضون التطبيع مع الكيان المحتل ويحملون المسؤولية للخائن الاكبر حمد آل خليفة.

وأكد العرادي انه لو رفعت الحماية الاميركية البريطانية عن النظام الخليفي المتصهين لما بقى آل خليفة ساعة واحدة في قصرهم الاسود.

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