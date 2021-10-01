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أردوغان يوجه دعوة الى ميقاتي لزيارة تركيا

أردوغان يوجه دعوة الى ميقاتي لزيارة تركيا
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وهنأه على نيل حكومته ثقة البرلمان، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

العالم ـ تركيا

وأوضحت الوكالة، أن اردوغان "وجه دعوة إلى ميقاتي لزيارة تركيا وبحث كل ما يحتاجه لبنان في هذه الفترة الصعبة".

وكان ميقاتي أكد أن الحكومة تعمل على وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات.

وأوضح أن "الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين ​التيار الكهربائي​ وحل أزمة ​الدواء​ ​والمحروقات​، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية".

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أردوغان يوجه دعوة الى ميقاتي لزيارة تركيا

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