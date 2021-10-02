المصادقة على 217 مشروعا بنيويا وتنمويا في محافظة كهكيلوية وبوير احمد

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وقال آية الله رئيسي في تصريح صحفي مساء الجمعة في ختام زيارته الى محافظة كهكيلوية وبوير احمد والتي استغرقت يوما واحدا: انه تمت المصادقة على 217 مشروعا بنيويا وتنمويا في مختلف القطاعات منها السياحة والمياه والطرق ومصادر النفط والغاز والبتروكيمياويات والادوية العشبية والصناعة والزراعة من اجل ازالة الحرمان والاسراع بعملية التنمية في المحافظة.

واضاف: ان انجاز وتدشين المشاريع غير المكتملة في مختلف القطاعات ومنها المياه والطرق والصناعة والبتروكيمياويات والسدود قيد الانشاء، كان من الاولويات المهمة والتي تم التاكيد عليها خلال الزيارة.

واوضح قائلا: انه في ضوء الخطط المرسومة سيتم في غضون العام القادم تدشين الكثير من هذه المشاريع غير المكتملة مثل سد "تنغ سرخ".