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الاحتلال يرسل أسرى "نفق الحرية" من جلبوع إلى 5 سجون مختلفة

الاحتلال يرسل أسرى
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إدارة السجون الإسرائيلية قامت بتوزيع الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع" على 5 سجون مختلفة في أنحاء الاراضي المحتلة .

العالم-فلسطين

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن القيادي في "كتائب شهداء الأقصى" وحركة "فتح" زكريا الزبيدي نقل إلى سجن "إيشل" في بئر السبع.

ونقل محمود العارضة الذي يعتقد أنه العقل المدبر للهروب من "جلبوع"، ومناضل نفيعات إلى سجن "أيالون" في رملة.

وتم نقل محمد العارضة إلى سجن "شيكما" في عسقلان، ويعقوب قادري إلى سجن "ريمونيم" في إيفن يهودا، وأيهم كممجي إلى سجن "أوهلي كيدار" في بئر السبع.

وأشارت "كان" إلى أن الهدف من إرسال الأسرى الستة إلى السجون المختلفة هو منعهم من التآمر والتخطيط لفرار جديد، على ما يبدو.

وأضافت أن الفارين من "جلبوع" يحتجزون في زنازين معزولة عن السجناء الآخرين.

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