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ما الذي جاء به سوليفان لبن سلمان وعلى الاخير تنفيذه؟

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتخصص بالعلاقات الدولية والاعلامي السياسي مكرم خوري مخول، ان امريكا دخلت في مرحلة جديدة ورأى ان زيارة المبعوث الامريكي جيك سوليفان للسعودية ولقائه بولي العهد محمد بن سلمان تختلف عن الزيارات السابقة واللقاءات والمفاوضات السابقة.

العالم- خاص بالعالم

وقال مخول في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان امريكا باتت ترتب جميع اوراقها وملفاتها وهي تريد ان تغلق الملفات السابقة وملفات الحروب التي انخرطت فيها بشكل مباشر او غير مباشر ان كان في افغانستان او في سوريا واليمن والعراق.

واكد مخول، ان لقاء مستشار الأمن القومي الامريكي جيك سوليفان بولي العهد محمد بن سلمان بالمهم جداً، مبيناً ان سوليفان جاء للسعودية ليقول لبن سلمان بشكل واضح "ان الحرب في اليمن قد انتهت وعليك انهائها بشكل ألا تخرج بخسائر اضافية، مع المحافظة على الحماية الامريكية لك".

واشار مخول الى ان امريكا قد قررت انهاء الحرب في اليمن ورفعت غطائها عن محمد بن سلمان بحربه على اليمن، ورأى ان امريكا تريد ان تنسحب من كل ملفات حروب الشرق الاوسط، بعدما انهت حروبها في افغانستان.

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