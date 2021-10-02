أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 02 اكتوبر 2021

اطلاعات ..

الجيش يستعرض قدراته بغرب البلاد في مواجهة مخططات الكيان الصهيوني لتفجير فتن بالمنطقة

آفتاب يزد ..

على أهبة الإستعداد للدفاع.. مناورات فاتحي خيبر الكبرى للجيش في غرب البلاد

ايران ..

الوزير عبد اللهيان.. التصريحات السلبية الصادرة عن مسؤولين بجمهورية آذربيجان تدعو للأسف

جمهوري اسلامي ..

مظاهرات شعبية غاضبة بالمنامة تنديدا بزيارة وزير الخارجية الصهيوني للبحرين

خراسان ..

الإتحاد الأوروبي يجمد مباحثات تجارية مع أستراليا بعد إلغائها صفقة غواصات مع فرنسا

حمايت ..

تفاقم أزمة الوقود في بريطانيا .. طوابير من السيارات أمام محطات وقود مغلقة

سياست روز ..

باكو والسير في متاهات لن تكون قادرة على دفع ثمن تبعاتها الخطيرة

آرمان ملي ..

إستعراض الجيش لقدراته , رسالة إنذار صريحة لتل أبيب وللمخدوعين في باكو

ابرار..

وزارة الخارجية تؤكد أن إيران ترفض إيجاد أي تغيير في الإتفاق النووي

مردم سالاري ..

دراسة أمريكية تتحدث عن مصرع أكثر من ثلاثين ألف أمريكي بيد الشرطة بأربعة عقود

وطن امروز ..

مشادات كلامية ساخنة بين الأحزاب الألمانية الرئيسية حول تشكيل حكومة جديدة...

جام جم ..

مناورات الجيش .. إنذار "لإسرائيل " من سواحل نهر أرس

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها، جمهورية آذربيجان واللعب بالنار، .. ان اجراء جمهورية آذربيجان وتركيا مناورات مشتركة بحضور الكيان الصهيوني فيها بصفة مراقب قرب الحدود الايرانية عكس وجود مخطط لايجاد مواطئ قدم لهذا الكيان بمنطقة القوقاز لتصعيد التهديدات ضد ايران.

إن تصريحات الرئيس الآذربيجاني العدائية ضد إيران نابعة من إحساس كاذب بالعظمة بعد الإنتصار بحرب قره باغ بدعم تركيا والكيان.

وهو احساس التقى بطموحات واحلام تركيا المعروفة باحياء الدولة العثمانية كما التقى بمخططات الكيان ضد بلادنا.

ان ايران تسعى لحل اي اجواء توتر ناجمة عن مثل هذه المواقف غير الودية من قبل باكو وانقرة بالسبل الدبلوماسية ولكن صبرها ليس الى ما لا نهاية , وعلى اذربيجان وتركيا ان تدركا ذلك وان تفهما بان ايران قادرة على الدفاع عن نفسها ومصالحها وهي التي تصدت لامريكا ومرغت انفها بالوحل.

أفتاب يزد ..

صحيفة أفتاب يزد سلطت الضوء في تقرير لها على تأكيد محافل اعلامية في فلسطين المحتلة بان، البحرين و"إسرائيل " تتعاونان مقابل المسيرات الإيرانية "، وكتبت الصحيفة.. كشفت محافل صحفية في فلسطين المحتلة من بينها صحيفة "هاآريتس " النقاب عن جانب من اهداف زيارة وزير الخراجية الصهيوني للبحرين , ويبدو وحسب هذه المحافل ..

أن وراء زيارة يائير لابيد للبحرين عدة أهداف فإلى جانب إفتتاح سفارة للكيان بالمنامة هناك موضوع التعاون العسكري والأمني وحسب تلك المحافل ايضا لابيد ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني ناقشا موضوع سبل مواجهة قدرات ايران في مجال المسيرات مع جنرال امريكي كبير على متن المدمرة الامريكية "بيرل هاربر" الراسية في سواحل البحرين, كما تمت مناقشة سبل التنسيق الامني والعسكري , وكل ذلك في الوقت الذي تشهد فيد البحرين مظاهرات شعبية غاضبة ضد التطبيع وزيارة يائير .

خراسان ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة خراسان في مقالها، الآمال المعقودة على الإنتخابات العراقية،.. العراق يقف على عتبة انتخابات اجراء انتخابات برلماني بالغة الاهمية , اذ لم يتبقى سوى ايام قليلة على هذه الانتخابات وسط وجود هواجس من تردد بعض القوى على المشاركة فيها ..

إن أهمية هذه الإنتخابات تكمن في كون نتائجها ستترك بصماتها العميقة على المعادلات والموازنات السياسية وهيكلية السلطة بالعراق

فتركيبة وهيكلية النظام السياسي في العراق ستتضح وستتجشد بشكل اكبر بعد هذه الانتخابات التي تطرح امالا عريضة حول تشكيل حكومة جديدة تعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعي وتنهي التواجد العسكري الامريكي , حكومة قادرة على حسم الحرب على داعش والارهاب التكفيري, وبالطبع هناك من يغرد خارج السرب داعيا لمقاطعة الانتخابات خلف هذه الذريعة او تلك , الا ان تاكيدات المرجعية الدينية وقادة الاحزاب الكبرى الرئيسية وكبار المسؤولين على ضرورة واهمية المشاركة ستقزم اية دعوات مقاطعة.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في افتتاحيتها، رسالة مناورات فاتحي خيبر .. المناورات العسكرية الواسعة للجيش الايراني في المناطق الحدودية شمال غرب البلاد.. رسالة صريحة وعاجلة لكل من يفكر في القيام بإستفزاز وتهديد بلادنا , رسالة تجسد جهوزيتها وقدراتها القتالية الواسعة.

ان ايران استطاعت بقدراتها العسكرية الهائلة القيام بدور رئيسي في قصم ظهر الارهاب التكفيري في سوريا والعراق كما استطاعت بقدراتها العسكرية الضخمة وبنجاحها في ايجاد ردع استراتيجي كبح جماح امريكا في المنطقة وبتمريغ انفها في الوحل.

ومن هنا فأن بلادنا قادرة وبامتياز على التصدي لاية تهديدات قد تصدر من اية قوى اقليمية كبيرة ام صغيرة , والمسألة المهمة هنا هي ان على بلدان الجوار تفادي تحويل اراضيها ان بؤر تهديد لبلادنا لان ذلك سيشكل تهديدا مباشرا لامننا القومي , وايران لن تتردد في ازالة اي تهديد والقضاء عليه. ان بلادنا اكدت دائما على علاقات الجيرة والتعاون البناء لكنها لن تسمح بايجاد اي لاحد بتهديد امنها واستقرارها.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها، خطة ترامب لإجراء إنتخابات مبكرة .. شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن تتهاوى بشكل متسارع لم تشهد امريكا له مثيلا في العام الاول لوصول ايا من الرؤوساء السابقين في تأريخها.وساهمت الهزيمة في افغانستان والانسحاب الفوضوي المذعور من كابول في فقدان بايدن لتأييد قطاعات كبيرة من الديمقراطيين.

إن ترامب كان يخطط لخوض الإنتخابات الرئاسية عام 2024 إلا أنه يراهن الآن على إنهيار شعبية بايدن لإجرا ء إنتخابات مبكرة فالهزيمة الامريكية المذلة في افغانستان اوجدت له فرصة ذهبية للتشكيك بشكل اكبر بقدرة وكفاءة بايدن على ادارة شؤون البلاد ورغم ان ترامب نفسه وضع اسس هذه الهزيمة عبر مفاوضات الدوحة مع طالبان .

ان ترامب لا يحاول الان دفع الامور نحو اقالة او استقالة بايدن فحسب بل يشن حملات تشكيك بنائبة بايدن كامالا هاريس ايضا ليحول دون تسلمها السلطة في مثل هذه الحالة.

اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء في تقرير لها على، حشد طاجيكسان قواتها مقابل طالبان، وكتبت.. تشهد مناطق الحدود الطاجستانية الافغانية حشودا عسكرية لقوات البلدين مما ينذر بوقوع صدامات وحتى اندلاع حرب.

إن إنعدام الثقة بين البلدين وسط هواجس نابعة من خلفيات عرقية وتاريخية, يجعل من إندلاع حرب إحتمالا مطروحا فحركة طالبان اتهمت مؤخرا طاجكستان بالتدخل في شؤونها الداخلية وبمحاولة دعم المقاومة الافغانية ضد طالبان من منطلقات عرقية , وبالطبع نفت دوشنبه هذه الاتهامات مؤكدة بان عدم تشكيل حكومة جامعة وشاملة في افغانستان يشكل تهديدا لامنها واستقرارها.

ان ما يحدث الان هو تصاعد حرب كلامية وتبادل للاتهامات بين البلدين وسط محاولات روسية للتهدئة , ولكن القصة قد تاخذ منحى اخر في المناطق الحدودية .