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مجلس الأمن الدولي يفشل بشأن صواريخ كوريا الشمالية

مجلس الأمن الدولي يفشل بشأن صواريخ كوريا الشمالية
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق حول إعلان مشترك خلال اجتماعه بشأن كوريا الشمالية لبحث إطلاقها صاروخا فرط صوتي بعد تجربة صاروخية جديدة أعلنت عنها الخميس.

العالم- أسيا والباسفيك

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ “جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أجرت في 30 أيلول/سبتمبر عملية إطلاق تجريبية لصاروخ أرض-جو طوّرته مؤخراً”.

وأضافت أنّ التجربة “أتاحت التحقّق من الأداء القتالي اللافت للصاروخ… مع إدخال تقنيات مهمة جديدة” عليه.

ونشرت صحيفة رودونغ سينمون الرسمية صورة للصاروخ بعد إطلاقه وهو يرتفع في السماء.

ولم يتوصل مجلس الأمن إلى إعلان مشترك خلال اجتماعه الطارئ الجمعة الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة وجاء بطلب من واشنطن وباريس ولندن بشأن تجربة سابقة أعلنت عنها كوريا الشمالية وأكّدت أنّها اختبرت خلالها بنجاح إطلاق صاروخ انزلاقي تفوق سرعته سرعة الصوت.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن “فرنسا أرادت إصدار بيان صحافي، لكن روسيا والصين اعتبرتا أن الوقت غير مناسب، وأنهما بحاجة لمزيد من الوقت لتحليل الوضع”.

في عام 2017، بمبادرة من إدارة دونالد ترامب، تبنى مجلس الأمن عقوبات اقتصادية شديدة ضد كوريا الشمالية بعد تجربة نووية واختبارات صاروخية.

ومنذ أن تولت إدارة جو بايدن السلطة، تبنت فرنسا نهج المواجهة وطالبت باجتماع مغلق لمجلس الأمن عندما أجرت بيونغ يانغ تجربة صاروخية.

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