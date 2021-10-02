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ساعة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية!

ساعة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية!
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال موقع Gizmo China إن شركة سامسونغ تفكر في صنع ساعات ذكية تعمل على الطاقة الشمسية، حيث ذكر المصدر أن الشركة يبدو أنها ستتبنى فكرة وضع خلايا شمسية في حزام المعصم الخاص بالساعة.

العالم - منوعات

وتم الكشف عن هذه المعلومة من خلال براءة اختراع مقدمة منذ عام 2019. ونشر المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية هذه البراءة في 16 سبتمبر.

وتظهر براءة الاختراع ساعة غالاكسي عادية ولكن حزامها مزود بخلايا شمسية. ورغم ذلك، لا تحمل براءة الاختراع أية دلالة فيما يخص فاعلية مثل هذا التطبيق.

والجدير بالذكر أن الخلايا الشمسية لا تزال بعيدة كل البعد عن اعتمادها بديلة عن حلول شحن البطارية التقليدية للأجهزة ذات احتياجات الطاقة المرتفعة. وبالتالي، ربما تقوم سامسونغ بتجربتها كطريقة لتزويد طاقة مساعدة فقط.

ومن المفترض ألا تقتصر فائدة هذا الأمر على زيادة الوقت الفاصل بين كل عملتي شحن فقط، وإنما ينبغي أن يجعل الأجهزة الملبوسة صديقة للبيئة بشكل أكبر.

ولا يزال الوقت مبكراً جداً حالياً على تأكيد خطط ساعة غالاكسي التي تعمل بالطاقة الشمسية، ففي النهاية، لم يمضِ وقت طويل على الإعلان عن أحدث ساعات الشركة الكورية Galaxy Watch 4.

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