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علماء الدين في البحرين يجددون رفضهم للتطبيع مع الإحتلال

علماء الدين في البحرين يجددون رفضهم للتطبيع مع الإحتلال
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

وقّع أكثر من 240 من علماء الدين الشيعة في البحرين بياناً لرفض "للتطبيع مع العدو الصهيوني" وافتتاح سفارة له في المنامة.

العالم - البحرين

وفيما يلي النص الكامل للبيان
‏بسم الله الرحمن الرحيم
‏الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
‏نُدين ونستنكر ‏استضافة وزير خارجية العدوّ الصهيوني في البحرين، كما نُجدّد رفضنا و استنكارنا لكافة أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب بما في ذلك افتتاح السفارة والعلاقات التجارية معه.
ونُجدّد موقفنا الثابت المناصر للشعب الفلسطيني، والمتمسّك بكلّ ذرة من تراب أرض فلسطين المباركة المضمّخة بدماء الشهداء عبر سنين من الجهاد والمقاومة والصمود، والتي تسيل دماء أبنائه اليوم في القدس وجنين على يد الغزاة القتلة.
الجمعة 23 صفر 1443هـ
الموافق 1 أكتوبر 2021م

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